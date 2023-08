"Desde a 1ª vez que falaram do Fortaleza, eu quis vir", diz Machuca

O atleta foi a contratação mais cara do futebol cearense e a segunda do Nordeste. O Leão desembolsou R$ 11,7 milhões para adquirir o jogador

Ponta-esquerda do Fortaleza, o argentino Imanol Machuca foi oficialmente apresentado pelo Tricolor do Pici, na tarde desta segunda-feira, 14, no Centro de Excelência Alcides Santos. O atleta foi a contratação mais cara do futebol cearense e a segunda do Nordeste. Ao todo, o Leão desembolsou R$ 11,7 milhões para adquirir o jogador.

A negociação entre o Leão e o Unión Santa Fé-ARG tiveram alguns entraves. O clube argentino chegou a anunciar que Machuca se recusou a viajar para disputar uma partida do campeonato local. O camisa 39 comentou que o assunto já está resolvido e falou sobre a vontade desde o início de defender o Tricolor.

“O tema Unión é algo que eu quero deixar no passado. Foi uma negociação polêmica, mas que encerrou da melhor maneira. Desde a primeira vez que me falaram do Fortaleza, eu quis vir. E é um orgulho ser a maior compra (da história do futebol cearense) e eu espero retribuir jogando, com gols (...) Tenho total capacidade para fazer valer o investimento”, disse.

No tricolor, Brítez é outro futebolista que também possui passagem pelo Unión - é considerado ídolo do escrete argentino. Machuca revelou que o zagueiro leonino ajudou na negociação: "Falava muito com o Britez e ele me recebeu da melhor maneira, dando os melhores conselhos e estou muito feliz de estar com ele aqui”, pontuou.