Fortaleza conquistou 69% dos seus pontos na Série A atuando no Castelão

O Fortaleza encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a goleada por 4 a 0 diante do Santos, neste domingo, 13. Com 26 pontos conquistados em 19 rodadas, o Leão do Pici fez uma campanha regular que foi construída com um bom aproveitamento como mandante.

Isso porque 18 dos 26 pontos somados pelo time leonino até o momento foram conquistados na Arena Castelão. O número representa 69% do aproveitamento da pontuação total da equipe no certame. Ao todo, o Tricolor disputou 10 partidas do primeiro turno diante do seu torcedor, acumulando cinco vitórias, três empates e duas derrotas.