Fortaleza goleia o Santos com autoridade e volta a vencer na Série A

O Fortaleza deu fim ao jejum de vitórias na Série A do Brasileiro. Neste domingo, 13, jogando na Arena Castelão, o Tricolor venceu o Santos pelo placar de 4 a 0. Imanol Machuca marcou o primeiro gol com a camisa leonina. João Basso, contra, anotou o segundo, Caio Alexandre, o terceiro, e Bruno Pacheco fechou a conta.

O triunfo foi importante pois a zona de rebaixamento já estava mais próxima. No entanto, de momento, o clube é 11º colocado com 26 pontos. Vale ressaltar que essa posição pode mudar de acordo com a rodada. Agora, a equipe se prepara enfrentar o Internacional, no sábado, 19, às 16 horas, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogo

Após a classificação heroica na Copa Sul-Americana, no meio da última semana, o Fortaleza entrou em campo com necessidade de retomar o caminho dos triunfos na Série A. Para isso, Vojvoda optou por uma equipe dinâmica e que tivesse velocidade. Por isso, Marinho e Machuca iniciaram entre os onze titulares nas pontas. Galhardo, centralizado, fechou o ataque.

E foi justamente pelos lados que o Tricolor buscou criar as melhores chances. A dupla de lado começou ameaçando os laterais santistas, que tiveram dificuldade inicial de conter as chegadas. Porém, mesmo com esse cenário, a oportunidade mais clara de abrir o placar no primeiro tempo foi em cabeçada de Brítez, que passou perto e assustou o goleiro Vladimir.

O Alvinegro Praiano ajustou a defesa, mas apresentava dificuldade em arriscar contra a meta cearense. Jean Lucas comandava o meio de campo, mas o setor ofensivo não colaborou com o volante. O único momento de perigo foi em cruzamento na área, onde Lucas Braga tentou uma bicicleta, mas a bola bateu em Tinga e saiu para escanteio.

O Tricolor arriscou algumas jogadas com bolas alçadas na área, no entanto, não foram concluídas de forma positiva. Os arqueiros tricolores e alvinegros, João Ricardo e Vladimir, não tiveram tanto trabalho nos 45 minutos iniciais