Fortaleza atinge segunda melhor campanha no 1º turno da Série A desde 2019

A goleada diante do Santos por 4 a 0 neste domingo, 13, fez o Fortaleza alcançar sua segunda melhor campanha em um 1º turno de Série A desde 2019, ano em que o clube voltou à elite do futebol brasileiro.

Com 26 pontos, o time superou o desempenho do primeiro turno de 2020, quando somou 25. Anteriormente, o Leão já havia ultrapassado as campanhas de 2022 e 2019 com 15 e 22 pontos, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O recorde, no entanto, segue sendo do primeiro tuno de 2021, quando realizou campanha impecável e conquistou 33 pontos. Naquele ano, o Fortaleza liderou a competição por várias rodadas e acabou entre os quatro primeiros da tabela de classificação, garantindo vaga na Libertadores da América.

Confira a campanha do Fortaleza no 1º turno da Série A 2023: