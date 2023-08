Fortaleza marcou 80% dos seus gols na Série A no segundo tempo dos jogos

Leão do Pici tem aproveitamento alto nas etapas finais das partidas. Time balançou as redes nos primeiros 45 minutos de jogo apenas contra Fluminense (2 vezes), Palmeiras e América Mineiro

O Fortaleza voltou a vencer pela Série A neste domingo, 13. Na Arena Castelão, o Leão do Pici goleou o Santos por 4 a 0 com todos os gols marcados no segundo tempo do duelo, ressaltando ainda mais a força da equipe nos últimos 45 minutos.

Na atual edição do Brasileirão, inclusive, o aproveitamento do Tricolor de Aço nas etapas finais chama atenção: 17 dos 21 gols do time na competição foram marcados nesse estágio das partidas. O número equivale a 80% dos tentos.

O Leão balançou as redes nos primeiros 45 minutos de jogo apenas contra Fluminense (2 vezes), Palmeiras e América Mineiro. Nos outros duelos, todos os tentos foram assinalados após o retorno do intervalo.