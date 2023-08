Sul-Americana: Fortaleza vai enfrentar o América Mineiro nas quartas de final

A equipe do América Mineiro será o adversário do Fortaleza nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Coelho avançou nos pênaltis diante do Red Bull Bragantino, após empatar por 3 a 3 no tempo normal, na noite desta quinta-feira, 10, na Neo Química Arena. Na ida, o confronto entre os clubes havia terminado em 1 a 1, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

As datas dos dois jogos devem ser definidas pela Conmebol nesta sexta-feira, 11. Por ter a melhor campanha deste lado da chave, o Tricolor de Aço decide na Arena Castelão a vaga para a semifinal do torneio.

Na Sula, o Coelho encerrou a fase inicial na segunda posição do Grupo F, com seis pontos. Com isso, enfrentou o Colo-Colo-CHI nos playoffs. Na ida, perdeu por 2 a 1. Em Minas, goleou os chilenos por 5 a 1.

Em 2023, as agremiações já se enfrentaram. E o saldo foi negativo para o Tricolor do Pici. No dia 20 de maio, em Belo Horizonte, o América superou o Leão pelo placar de 2 a 1, na Série A do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar indo bem na Sul-Americana, a situação do escrete mineiro não é bom no Brasileirão. Atualmente, é o lanterna do torneio com apenas 10 pontos conquistados.