Fortaleza x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Santos se enfrentam hoje, domingo, 13 de agosto (13/08), pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30 (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Diante do Santos, o Fortaleza terá o retorno do atacante Guilherme, desfalque na derrota contra o Goiás. A equipe, porém, terá a ausência de Calebe. No empate do Leão contra o Libertad, pela Copa Sul-Americana, o meia-atacante sofreu um trauma no joelho — o prazo de recuperação não foi informado pela equipe. Além do camisa 27, o volante Hércules e o atacante Pedro Rocha, em período pós-operatório, também estão de fora do confronto.

As mudanças na comissão técnica fizeram o atacante Soteldo ser reintegrado ao elenco. Afastado há mais de um mês, o atacante venezuelano deve figurar como titular diante do Fortaleza. Para a partida, Diego Aguirre terá o desfalque do goleiro João Paulo, do meio-campista Lucas Lima e do atacante Mendoza, por suspensão. Vladimir, Nonato e Julio César devem ser os substitutos. (Com Lucas Silva)

Fortaleza x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Fortaleza x Santos

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Machuca, Marinho e Galhardo (Romero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.