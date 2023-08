Flamengo x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 13 de agosto (13/08), pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Substituído com dores, o lateral Caio Paulista teve constatado um estiramento na coxa direita e é desfalque para a partida. O lateral direito Rafinha e o volante Pablo Maia, suspensos, também ficam de fora.

Outras baixas são os lesionados Galoppo (cirurgia no joelho), Igor Vinícius (transição física), Patryck (lesão no tornozelo) e David (lesões no joelho e no tornozelo).

O técnico Dorival Júnior deve preservar alguns titulares pensando no clássico contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O treinador contará novamente com o atacante Lucas e deve dar alguns minutos para James fazer sua estreia pela equipe.

Balançado no cargo, Sampaoli ainda deve contar com a ausência de Erick Pulgar, que segue tratando de uma lesão. Por outro lado, o argentino ganhará os retornos de Arrascaeta e Gabigol, que cumpriram suspensão no último domingo. (Com Gazeta Esportiva)