Atlético-MG x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Bahia se enfrentam hoje, domingo, 13 de agosto (13/08), pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Felipão deve voltar a usar a mesma base do time que empatou com o Verdão na quarta-feira e bateu o São Paulo no Morumbi no último domingo pelo Brasileiro. Esta, inclusive, foi a primeira vitória do Galo com o experiente treinador.

Com o desfalque de Saravia, que está suspenso, Mariano deve ganhar uma chance na lateral direita. Hyoran e Rabello também desfalcam, por lesão, e já iniciaram tratamento. Com isso, Lemos e Igor Gomes devem figurar entre os titulares.

Já pelo lado do Bahia, Renato Paiva busca engatar uma boa sequência para o clube se livrar da zona de rebaixamento de vez. Atualmente, o Tricolor de Aço é o 16ª colocado, com 18 pontos, a mesma pontuação do Santos que abre o Z4. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Atlético-MG x Bahia

Atlético-MG