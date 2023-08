Grêmio x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Grêmio e Fluminense será disputado hoje, 13, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Grêmio e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 13 de agosto (13/08), pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Fluminense tem quatro desfalques para este jogo. O zagueiro Felipe Melo, o meia Lima e o atacante John Kennedy receberam o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. Além disso, o centroavante Lelê foi expulso no mesmo jogo. Em compensação, o zagueiro Nino e o volante André, que cumpriram suspensão diante do time paulista, ficam à disposição.

Pelo lado do Grêmio não existe uma definição sobre a escalação que será enviada a campo por Renato Gaúcho. Mas, o treinador pode promover várias mudanças em relação ao duelo contra o Vasco, pois não gostou da atuação. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : canal de TV aberta

: canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x Fluminense

Grêmio

Gabriel Grando, Mila, Bruno Alves, Gustavo Martins e Cuiabano; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Nathan e Luís Suárez.