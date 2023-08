Vitória x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vitória e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 13 de agosto (13/08), pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada no Estádio Barradão, em Salvador (BA), às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a partida, Guto Ferreira terá um reforço entre os relacionados: Chrystian Barletta. Segunda contratação mais cara da história do clube, o atacante está à disposição do treinador para estrear e deve ser utilizado no domingo. Além dele, há também o retorno do zagueiro e capitão Luiz Otávio, que cumpriu suspensão na rodada passada.

O meio-campista Chay, entretanto, desfalca a equipe cearense. O jogador, que vinha sendo titular absoluto, está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Para o setor, Guto tem as opções de Jean Carlos — favorito a assumir a vaga — e Guilherme Castilho.

Pelo lado do Vitória, Léo Condé conta com algumas dúvidas, todas por questões clínicas. O atacantes Osvaldo, ex-Ceará e Fortaleza, assim como o volante Rodrigo Andrade, estão em processo final de recuperação de uma lesão na coxa. A situação dos laterais Railan e Felipe Vieira é mais complicada no departamento médico e os dois devem ser desfalques certos. (Com Mateus Moura)