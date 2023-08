Corinthians x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Corinthians e Coritiba será disputado hoje, 13, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Corinthians e Coritiba se enfrentam hoje, domingo, 13 de agosto (13/08), pela 19ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Corinthians terá alguns "reforços" para encarar o Coxa. O volante Gabriel Moscardo se recuperou de cirurgia de apendicite e está relacionado para o confronto, assim como o meia Matías Rojas, que tratou de trauma e entorse no pé esquerdo. Renato Augusto, preservado contra o Newell's, foi convocado para o duelo e deve começar a partida como titular.

Para o confronto, a equipe do Coritiba terá baixas importantes. O lateral esquerdo Jamerson e o volante Bruno Gomes são desfalques por conta de suspensão, assim como o técnico Thiago Kosloski e o auxiliar Reginaldo Nascimento. Por outro lado, o atacante Robson retorna ao time depois de desfalcar a equipe na última rodada, contra o Red Bull Bragantino. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x Coritiba

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon (Moscardo), Renato Augusto e Ruan Oliveira; Rojas, Adson e Yuri Alberto.