Marinho é o 15º jogador a marcar pelo Fortaleza em competições internacionais; veja artilheiros

A histórica classificação do Fortaleza na Copa Sul-Americana veio dos pés de Mário Sérgio Santos Costa, mais conhecido por Marinho. Aos 46 minutos do 2° tempo, o atacante, de 33 anos, marcou o gol do empate diante do Libertad, para o festejo de mais de 50 mil torcedores na Arena Castelão, e cravou seu nome em competições internacionais pela equipe tricolor.

Diante dos paraguaios, Marinho se tornou o 15° jogador a marcar pelo Fortaleza em competições sul-americanas. O clube iniciou sua aventura internacional em 2020, com a disputa da Copa Sul-Americana. Em 2022 e 2023, disputou a Libertadores da América. Ao todo, são quatro participações em torneios da CONMEBOL.

O artilheiro do Fortaleza em jogos por competições internacionais é o atacante Silvio Romero, com sete gols. Moisés, Yago Pikachu e Juan Martín Lucero, com quatro, são os vice-artilheiros. A lista ainda contempla: Guilherme, Thiago Galhardo, Tomás Pochettino, Zé Welison, Juninho, Maarlon, Renato Kayzer, Hércules, Calebe e Lucas Crispim.

Na história do Tricolor de Aço em competições da CONMEBOL, o volante Juninho foi responsável por marcar o 1° gol do clube em torneios sul-americanos. Diante do Independiente, em 27 de fevereiro de 2020, marcou de pênalti, aos 27 minutos do 1° tempo. O atacante Renato Kayzer, emprestado pelo Fortaleza ao América-MG, assinalou o 1° tento do Leão do Pici pela Taça Libertadores da América, diante do Colo-Colo, na derrota por 2 a 1, no dia 7 de abril de 2022.

Veja artilheiros do Fortaleza em competições internacionais