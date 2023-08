Fortaleza divulga ingressos a partir de R$ 10 e libera check-in para jogo contra o Santos

O Leão do Pici volta as atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro após conquistar uma classificação nos minutos finais contra o Libertad, na noite desta terça-feira, 8

Após garantir classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta as atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 13, o Leão recebe o Santos na Arena Castelão, às 18h30min, e já abriu o check-in para os sócios torcedores, além de divulgar ingressos com preços promocionais.

Ao acessar o site do Sócio Fortaleza, os associados do Leão do Pici poderão garantir presença no duelo diante da equipe paulista ao efetuar o check-in. Com relação aos ingressos, as vendas serão iniciadas nesta quinta-feira, 10, a partir das 9 horas. As entradas custam entre R$ 10,00 e R$ 200,00.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Valores dos ingressos

Superior Sul: R$ 50,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 15, 00 e R$ 30,00

Inferior Sul: R$ 10,00 e R$ 20,00

Superior Norte (visitante): R$ 50,00 e R$ 100,00

Inferior Norte: R$ 10,00 e R$ 20,00

Superior Central: R$ 25,00 e R$ 50,00

Bossa Nova: R$ 55,00 e R$ 110,00

Setor Especial: R$ 40,00 e R$ 80,00

Setor Premium: R$ 100,00 e R$ 200,00

Os planos de sócios-torcedores “Leão da Galera” e “Recarga” têm 70% de desconto nos ingressos. As compras dos bilhetes podem ser realizadas através do site Leão Tickets ou nas lojas físicas do clube.