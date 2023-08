Lucas Lima, Mendoza e João Paulo desfalcarão o Santos contra o Fortaleza

Trio recebeu terceiro cartão amarelo durante o empate com o Athletico, no último sábado, 5, e cumprirá suspensão automática no confronto diante do Tricolor

Após conquistar a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza já volta suas atenções para o próximo compromisso na temporada. No domingo, 13, o time tricolor encara o Santos, na Arena Castelão, em partida da 19ª rodada da Série A.

No duelo, o adversário do Leão não poderá contar com três titulares: o goleiro João Paulo, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza. O trio recebeu terceiro cartão amarelo durante o empate com o Athletico, no último sábado, 5, e cumprirá suspensão automática no confronto diante do Tricolor.

Recém-chegado ao Santos, o técnico Diego Aguirre definirá os substitutos dos atletas ao decorrer desta semana. A única certeza é que Vladimir será titular no lugar de João Paulo, as outras duas vagas seguem em aberto.

Além dos três desfalques confirmados, o treinador uruguaio ainda não sabe se contará com o atacante Marcos Leonardo, que negocia sua ida para a Roma, da Itália.

Check-in e ingressos para o jogo

O Fortaleza, inclusive, já abriu o check-in para os sócios torcedores, além de divulgar ingressos com preços promocionais para a partida. Ao acessar o site do Sócio Fortaleza, os associados do Leão do Pici poderão garantir presença no duelo diante da equipe paulista ao efetuar o check-in.