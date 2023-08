Conmebol divulga diálogo do VAR em lance de expulsão de Iván Piris contra o Fortaleza

Nesta manhã, a entidade máxima do futebol sul-americano divulgou as falas dos árbitros durante a revisão da expulsão do lateral-direito do Libertad-PAR, adversário do Leão do Pici

Nos minutos finais do empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Libertad, que aconteceu na noite desta terça-feira, 8, e culminou na classificação leonina às quartas de final da Copa Sul-Americana, o lateral-direito Iván Piris, do clube paraguaio, foi expulso após acertar Yago Pikachu. Nesta manhã, a Conmebol divulgou o diálogo do VAR durante a análise do lance que gerou o cartão vermelho.

O árbitro argentino Facundo Tello não precisou do auxílio da tecnologia para expulsar o atleta da equipe visitante. Ele, ao ver o lance, rapidamente sacou o vermelho e direcionou ao jogador paraguaio. Portanto, o VAR teve o trabalho de apenas confirmar a decisão de campo.

Germán Delfino, também da Argentina, era o responsável por comandar o árbitro de vídeo. Após analisar por diversas câmeras, o profissional confirmou que Iván Piris agrediu o ala do Tricolor do Pici, e que a decisão tomada pelo juiz foi correta. “Deu um soco, ok? O movimento é claramente visível”, disse ele. “A bola está em outro lugar do campo e Facundo avalia perfeitamente”, completou.

A expulsão ocorreu por volta dos 41 minutos do segundo tempo. Após se enroscar com Pikachu, Piris tentou se desvencilhar de forma agressiva e acertou o adversário com um golpe. O lance gerou revolta dos atletas do Libertad, que cercaram o árbitro durante toda a análise do VAR. Por isso, a cobrança certeira de Marinho aconteceu apenas aos 45’, ou seja, quatro minutos depois.

Parte do diálogo do VAR durante a análise

VAR: Deu um soco. Ele dá o golpe e bate nele.