Lucero se despede do Colo-Colo e explica saída do clube chileno

Acertado com o Fortaleza, o atacante argentino Juan Martín Lucero publicou, nesta quinta-feira, 12, na conta que possui no Instagram, uma mensagem de despedida aos torcedores do Colo-Colo-CHI. O atleta afirmou que deixou o clube por meio de uma cláusula de rescisão que havia no contrato, que o time chileno não reconhece.

Na mensagem, Lucero agradece o carinho dos torcedores do Colo-Colo e diz que entende a lamentação deles por sua saída, mas afirma que o agora ex-clube não cumpriu com tudo que havia prometido a ele quando o contratou. O atacante disse ainda que tentou conversar para resolver as pendências, mas o time chileno tardou em tentar um acordo.

Lucero explicou que foi procurado pela direção do Colo-Colo no dia 31 de dezembro, para conversar, somente porque os dirigentes souberam que ele tinha decidido deixar o clube. A saída se deu, segundo o atleta, pela cláusula de rescisão que implica em um ganho econômico (pagamento de multa) a Los Albos.

De maneira oficial, o Colo-Colo nega que o contrato de Lucero, que ia até 2025, tenha multa rescisória e garante que vai buscar nos tribunais uma resolução que o beneficie. Em coletiva de imprensa, o presidente do time, Alfredo Stöhwing, afirmou ter contratado advogados especialistas em direito desportivo para lidar com o caso.

Em Fortaleza, o centroavante argentino deve assinar contrato com o Tricolor nos próximos dias e ser oficialmente anunciado. A novela, que se arrasta por semanas, deve terminar em breve.



Veja a mensagem de Lucero na íntegra:

Colocolinos e Colocolinas, esta mensagem é simplesmente para me despedir de vocês e agradecer a todos pelo carinho e respeito que demonstraram por mim.

Eu entendo a dor do torcedor, mas queria dizer que nem sempre as coisas são como dizem...

Minha intenção sempre foi conversar e resolver as pendências que haviam me prometido quando cheguei ao clube e que não cumpriram, mas só recebi resposta no dia 31 de dezembro, quando souberam que eu já havia tomado a decisão de usar a cláusula de rescisão, o que significa um benefício econômico para o clube, e que eles mesmos colocaram no meu contrato.

A partir do momento (que virei atleta do Colo-Colo) fiz tudo pelo clube e pela camisa, nunca reclamei e nem nada sobre mim veio à tona.

Desejo de todo meu coração o maior sucesso!!!

Agradeço aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, à equipe e a todos os funcionários do clube por me darem seu apoio.



