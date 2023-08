Suspenso, Guilherme retorna para Fortaleza e não enfrenta o Goiás pelo Brasileirão

O ponta-esquerda está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e retornou para a capital cearense. Ele irá treinar com os demais atletas que não viajaram, sob a supervisão de Léo Porto, auxiliar permanente do clube

Titular e decisivo na vitória por 1 a 0 contra o Libertad-PAR no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, Guilherme, do Fortaleza, não irá enfrentar o Goiás no próximo sábado, 5, pela Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. O atacante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Portanto, diante da indisponibilidade para o jogo da 18ª rodada da competição nacional, o ponta-esquerda deixou a delegação do Tricolor do Pici, que está em Assunção, no Paraguai, e retornou para a capital cearense. Em Fortaleza, Guilherme irá treinar com os demais jogadores que não viajaram. Estas atividades são comandadas pelo auxiliar Léo Porto.

Mesmo com a ausência do camisa 29, o escrete vermelho-azul-e-branco não deve enviar nenhum outro atleta para compor a lista de relacionados do técnico Juan Pablo Vojvoda, para o jogo contra o Esmeraldino.

No período da noite desta quinta-feira, 3, a delegação do Leão irá embarcar com destino a Goiânia, em voo fretado. Antes disso, o clube ainda realiza um treinamento no campo da Conmebol. Veja a logística completa da equipe clicando aqui.

Além de Guilherme, apenas Pedro Rocha e Hércules desfalcam o Fortaleza contra o Goiás. A ausência dos dois, no entanto, não é novidade, já que ambos estão entregues ao departamento médico há um tempo devido as graves lesões no joelho.



Números de Guilherme com a camisa do Fortaleza

Contratado no começo da temporada, Guilherme já realizou 29 partidas pelo clube cearense. Com a assistência para Zé Welison, na terça-feira, 1º, contra o Libertad, o ponta chegou ao número de quatro passes para gols em 2023. Além disso, ele também balançou as redes quatro vezes.