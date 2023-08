Fortaleza defende invencibilidade de cinco anos contra Goiás; veja retrospecto

Duelo acontece no sábado, 5, às 18h30min (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

O Fortaleza volta a campo neste sábado, 5, às 18h30min (de Brasília), contra o Goiás, defendendo uma invencibilidade de cinco anos contra o time goiano. A sequência invicta iniciou em 2019 e, no período, as equipes se enfrentaram seis vezes, com quatro vitórias do Tricolor do Pici e dois empates.

A última derrota para o Goiás aconteceu em 1° de setembro de 2018, em duelo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Esmeraldino venceu por 3 a 1, com gols de Victor Ramos e Ernandes (2x). Felipe descontou para o Leão do Pici.

Em 2022, as equipes se enfrentaram duas vezes, com um empate e uma vitória do Fortaleza. No histórico geral do confronto, foram 19 partidas, com oito vitórias tricolores, oito empates e três triunfos do Goiás.

Veja sequência invicta do Fortaleza contra o Goiás

Fortaleza 2 x 0 Goiás (Série A 2019)



Goiás 1 x 2 Fortaleza (Série A 2019)



Goiás 1 x 3 Fortaleza (Série A 2020)



Fortaleza 1 x 1 Goiás (Série A 2020)



Fortaleza 1 x 1 Goiás (Série A 2022)



Goiás 0 x 1 Fortaleza (Série A 2022)

Atuando como visitante contra o Goiás, o Fortaleza tem 50% de aproveitamento. Desde 1993, foram oito partidas, com quatro vitórias do Tricolor, dois empates e duas vitórias do Esmeraldino.

Veja sequência do Fortaleza como visitante contra Goiás