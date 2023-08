Fortaleza abre check-in e divulga preços dos ingressos para jogo contra o Libertad

Após vencer o Libertad-PAR por 1 a 0 fora de casa e largar em vantagem na busca por uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza já pensa no confronto da volta, marcado para a próxima terça-feira, 8, na Arena Castelão. Nesta manhã, o Tricolor abriu o check-in e disponibilizou informações dos ingressos válidos para o confronto diante da equipe paraguaia.

Para os associados do clube garantirem uma vaga no duelo decisivo basta acessar ao site do Sócio Fortaleza. Vale destacar que o Leão estabeleceu um horário de abertura do check-in para cada plano de sócio-torcedor. Veja abaixo:

Conselheiro e Proprietário: 10 horas

Leão do Pici e Leão Kids: 13 horas

Leão de Aço: 16 horas

Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera: 19 horas

Com relação aos ingressos, os valores são a partir de R$ 15,00. As vendas começam apenas nesta quinta-feira, 3, às 9 horas, através do site Leão Tickets ou nas lojas físicas do clube, sejam elas oficiais ou licenciadas. No dia do jogo não haverá comercialização de bilhetes na Arena Castelão, mas apenas nos pontos mencionados.

Valores dos ingressos

Superior Sul: R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira)



Superior Central: R$ 25,00 e R$ 50,00



Superior Norte (visitante): R$ 20,00 e R$ 40,00



Inferior Sul: R$ 15,00 e R$ 30,00



Bossa Nova: R$ 55,00 e R$ 110,00



Inferior Norte: R$ 15,00 e R$ 30,00



Especial: R$ 40,00 e R$ 80,00



Premium: R$ 100,00 e R$ 200,00



O escrete vermelho-azul-e-branco ainda tem o Cartão de Gratuidade Clube da Garotada, programa voltado exclusivamente à entrada franca de crianças de até 11 anos. Essa médida é válida para todos os torcedores, sejam eles sócios ou não. O cadastro e retirada das carteiriinhas podem ser realizados nas Lojas do Pici ou Conceito, na Aldeota.