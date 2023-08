Fortaleza só retornará para a capital cearense no domingo; veja logística

Time tricolor ficará em solo paraguaio até quinta-feira, 3, e depois embarca para Goiânia, local do jogo contra o Goiás, pelo Brasileirão

O Fortaleza venceu o Libertad por 1 a 0 nesta terça-feira, 1º, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar de cumprir sua missão em Assunção, o time tricolor seguirá na capital paraguaia até quinta-feira, 3.

Na logística montada pelo clube, ficou definido que a delegação realizará treinamentos nos próximos dois dias no Paraguai. Na quinta à noite, o time embarca, em voo fretado, para Goiânia, onde fará treino de apronto na sexta-feira, 4, para o jogo diante do Goiás.

Leão e Verdão se enfrentam no sábado, 5, às 18h30min, no Estádio da Serrinha. A partida será válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O retorno para Fortaleza está programado para domingo, 6.