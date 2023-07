Tobias Figueiredo exalta torcida do Fortaleza e revela motivo de vir para o Brasil

Zagueiro desembarcou na capital cearense na madrugada desta sexta-feira, 14, e se apresentou no Centro de Excelência Alcide Santos, no Pici, nesta tarde

O zagueiro Tobias Figueiredo, anunciado pelo Fortaleza, desembarcou na capital cearense na madrugada desta sexta-feira, 14, e se apresentou no Centro de Excelência Alcide Santos, no Pici, nesta tarde, para realizar exames médicos e físicos.

Revelado pelo Sporting (POR) e com passagens recentes pela Inglaterra, no Nottingham Forest e Hull City, Tobias Figueiredo viverá a 1ª experiência longe do Velho Continente. Em entrevista ao site oficial do Fortaleza, o zagueiro, de 29 anos, relatou acompanhar o Campeonato Brasileiro, devido à vinda de treinadores portugueses para o Brasil.

“Estava na Inglaterra e venho acompanhando o Brasileirão, até porque nos últimos anos têm vindo muitos treinadores portugueses para cá, inclusive alguns que já trabalhei. E acho que o Brasileirão vem crescendo muito e perguntei a mim mesmo 'por que, não?', pode ser uma boa oportunidade para mim para mostrar meu futebol e para trazer outros possíveis jogadores de fora para o Brasil”, disse.

Tobias Figueiredo ainda relatou ansiedade para ter o primeiro contato com o torcedor do Fortaleza. Após surgir o interesse do Leão do Pici, o português procurou vídeos dos torcedores na Arena Castelão para saber mais dos adeptos.

“Uma das primeiras coisas que fui ver e que mais me chamou atenção foram os torcedores, a maneira que vibram. Pesquisei os vídeos, porque sinto muitos sentimentos quando estou no jogo e isso também foi uma das coisas que quero ver no próprio estádio, estou ansioso para ver esse ambiente”, completou Tobias Figueiredo.

O defensor chega ao Fortaleza para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. No elenco, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com Bernardo Schappo, Emanuel Brítez, Titi e Marcelo Benevenuto.

Na temporada 2022–2023, Tobias Figueiredo disputou 24 partidas pelo Hull City entre Championship, FA Cup e League Cup.