"Teremos que tomar medidas", diz presidente do Unión sobre postura de Machuca

Luis Spahn, presidente do Unión de Santa Fé, criticou o comportamento do atleta, que é alvo do Fortaleza. Ponta recusou-se a viajar com o elenco para o próximo jogo

O Fortaleza segue negociando com Imanol Machuca, ponta argentino de 23 anos. Apesar do interesse, o Club Atlético Unión de Santa Fé, equipe na qual o jogador atua, não pretende liberar o atacante com facilidade.

Em entrevista concedida na manhã desta segunda-feira, 24 de julho, Luis Spahn, presidente do clube, falou sobre Machuca e a procura do Leão.

Segundo Luis, será necessário tomar medidas em relação à negociação, visto que o atacante recusou-se a viajar para o próximo duelo da equipe. O presidente destacou que a atitude mais grave seria deixar o atleta afastado do elenco profissional do Unión até o fim de seu contrato.



Outra solução, conforme o gestor, é que o atleta se retrate de sua atitude e pague uma multa em dinheiro. Luis disse, ainda, que o Fortaleza pode resolver a situação aumentando a proposta. “Outra alternativa seria que cheguem aos valores de venda que pedimos”. A conversa ocorreu no YouTube do canal de notícias “Aire de Santa Fe”.

De acordo com apuração do Esportes O POVO, uma oferta de US$ 3 milhões, com pagamento imediato, pode ser suficiente para um acordo entre os clubes.



Apesar disso, o Unión está na briga contra o rebaixamento no Campeonato Argentino. A apuração destaca que Kily González, treinador do time, não deseja a saída de jogadores importantes, o que pode dificultar a transferência.



Recentemente, o Unión divulgou uma nota ressaltando que Machuca não viajaria para a partida contra o Vélez Sarsfield, que ocorrerá hoje, 24. A equipe afirma que o Tricolor do Pici teria feito uma oferta de US$ 2,2 milhões (cerca de R$ 10,5 milhões) pelo atacante, a qual foi recusada.



Segundo a equipe argentina, a proposta foi realizada sem especificar datas, formas de pagamento e vencimento da oferta. O comunicado dos Tatengues destaca ainda que as últimas tentativas de renovação contratual com Machuca foram recusadas. O atleta tem vínculo com os argentinos até o fim de 2024.



Com João Victor Barros