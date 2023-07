Atlético-GO acerta contratação de Sammuel, do Fortaleza, por empréstimo

Atleta disputou 10 partidas na temporada, por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil

O Atlético-GO acertou a contratação do meio-campista Sammuel, do Fortaleza, por empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esportes O POVO apurou que a negociação visa dar minutagem ao atleta e, em caso de bom desempenho, o clube goiano pode adquirir percentual do jogador.

Revelado pelo Fortaleza, Sammuel disputou 10 partidas na temporada, por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, perdeu espaço, tendo entrado pela última vez na goleada por 6 a 1 contra o Águia de Marabá, no dia 11 de abril.

Para a posição, o Atlético-GO contra com Shaylon e Angelo Araos.

Na carreira, além do Fortaleza, Sammuel tem passagem, também por empréstimo, pelo Guarany de Sobral. Em 2020, o atleta disputou três partidas do Campeonato Cearense pela equipe sobralense.