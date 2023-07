Novo reforço do Fortaleza, Tobias Figueiredo não atua desde janeiro

O Fortaleza anunciou o zagueiro Tobias Figueiredo nesta terça-feira, 11, como seu novo reforço para o restante da temporada. Aos 29 anos, o português chega com contrato válido até junho de 2026.

Revelado pelo Sporting de Portugal, o jogador defendeu o Hull City, da Inglaterra, na última temporada. Pelo clube inglês, ele disputou 24 jogos, sendo 18 como titular. No entanto, a última vez que Tobias esteve em campo foi no dia 7 de janeiro, em jogo contra o Fulham, pela Copa da Inglaterra.

O zagueiro, antes tido como titular, começou a frequentar o banco de reservas e não foi utilizado nas últimas seis partidas do clube na Segunda Divisão Inglesa. Na competição, o Hull City ocupou a 15ª colocação e ficou de fora dos playoffs de acesso para a Premier League.

Histórico na carreira

A temporada de maior destaque da carreira do português foi a de 2021/22, quando defendeu o Nottingham Forest e conquistou o acesso com o clube para a elite do futebol inglês. Na campanha, ele foi titular em 22 das 26 partidas que disputou.



Tobias ainda soma convocações para competições de base disputadas pela Seleção de Portugal. O zagueiro, inclusive, disputou as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.