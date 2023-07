Fortaleza ainda não venceu equipes paulistas pela Série A 2023

Leão do Pici pode quebrar o tabu já na próxima rodada, quando enfrenta o Red Bull Bragantino. A partida, válida pela 17ª rodada acontecerá no sábado, 29, às 18h30min, na Arena Castelão

O Fortaleza até criou boas chances, mas foi superado pelo Palmeiras por 3 a 1 na tarde deste sábado, 22. A derrota diante do time alviverde aumentou o tabu do Leão contra equipes paulistas na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o time de Vojvoda não venceu nenhum clube da 'Terra da Garoa' pela Série A. Em três jogos disputados, empatou dois e perdeu um. Os empates foram diante de São Paulo, no Castelão, e Corinthians, na Neo Química Arena. Já a derrota ocorreu para o Verdão neste sábado.

O Tricolor do Pici pode quebrar o tabu já na próxima rodada, quando enfrenta o Red Bull Bragantino. A partida, válida pela 17ª rodada acontecerá no sábado, 29, às 18h30min, na Arena Castelão. Antes de encerrar o primeiro turno, o Fortaleza ainda enfrentará outro clube paulista: o Santos. O duelo está marcado para o dia 13 de agosto, em solo cearense.