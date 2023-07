Volante do Palmeiras, Zé Rafael projeta duelo contra Fortaleza: "Retomar o caminho das vitórias"

O Palmeiras finalizou a preparação nesta sexta-feira, 21, para enfrentar o Fortaleza, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira realizou atividades táticas, com foco em movimentações e transições. Zé Rafael, que completará 250 partidas com a camisa alviverde, projetou o duelo diante do Leão do Pici, relatando a dificuldade da partida, mas citando o foco para voltar a vencer pela competição nacional.

“Amanhã, teremos mais um jogo muito complicado, difícil. A equipe deles sempre é bem montada, tem uma estratégia difícil de enfrentar, jogadores que se conhecem há um bom tempo. Eu acho que devemos impor nosso ritmo, jogar como estávamos jogando dentro de casa, tentar fazer as coisas com o máximo de naturalidade possível e esquecer a pressão externa. Espero que possamos estar em uma tarde inspirada, fazer um grande jogo e retomar o caminho das vitórias”, disse o volante.

Sem vencer há quase um mês, com duas derrotas e três empates nos últimos cinco jogos, Zé Rafael comentou sobre o momento de oscilação da equipe paulista.

“No futebol, essa oscilação faz parte. Toda equipe passa por momentos de adversidade, e com a nossa não é diferente. Tenho certeza de que, com o trabalho, a convicção e a consistência que temos trabalhando no nosso propósito, vamos dar a volta por cima. Logo os resultados vão voltar a aparecer e essa fase ruim vai ficar para trás”, justificou.

Diante do Fortaleza, o Palmeiras visa aproveitar o fator casa: pela Série A, conquistou quatro vitórias, dois empates e uma derrota em sete confrontos. Dos 25 pontos conquistados na competição, 14 foram ganhos no Allianz Parque. Apesar de levar vantagem no histórico geral do confronto como mandante (7V e 3D), o retrospecto recente é de equilíbrio entre as equipes.

Para a partida, Abel Ferreira conta com o retorno do lateral-direito Mayke e dos atacantes Dudu e Rony.