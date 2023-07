Fortaleza embarca para enfrentar Palmeiras com 23 relacionados; veja provável escalação

O Fortaleza embarcou na manhã desta sexta-feira, 21, para São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vojvoda relacionou 23 atletas para o duelo que acontece neste sábado, 22, às 16 horas.

Para a importante partida, que é um confronto direto pelo G6 da competição, o treinador do Leão terá a ausência de duas peças titulares da equipe: o volante Caio Alexandre e o atacante Thiago Galhardo, ambos suspensos.

Leia Mais Conmebol detalha tabela das oitavas da Sula; veja datas e horários dos jogos do Fortaleza

Fortaleza enfrentará o Libertad nas oitavas de final da Sul-Americana

Volante Felipe, ex-Fortaleza, abre conversas com três clubes da Série B; veja detalhes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do embarque para São Paulo, a equipe realizou um treino de apronto no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, às 8 horas da manhã. Pedro Augusto e Gonzalo Escobar, reforços recentes anunciados pelo clube, viajaram com a delegação. Confira a provável escalação de Fortaleza e Palmeiras:

Palmeiras



4-3-3: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira



Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Vojvoda



Com informações de Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN.