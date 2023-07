Adversário do Fortaleza na Sul-Americana: veja números e curiosidades do Libertad, do Paraguai

Adversário do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Libertad vive sequência invicta na temporada. Atual tricampeão do Campeonato Paraguaio, o 'Albinegro' disputou 32 partidas em 2023, com 22 vitórias, quatro empates e seis derrotas. No período, foram 53 gols marcados e 23 sofridos.

Participante da Copa Sul-Americana após encerrar a Libertadores na 3ª colocação, a equipe perdeu pela última vez no dia 6 de junho, para o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Desde então, a equipe de Daniel Garnero soma quatro vitórias e dois empates. Como mandante, também são seis partidas de invencibilidade, com a última derrota atuando no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), tendo acontecido no dia 4 de maio, também para o Furacão.

Sequência de invencibilidade do Libertad:

Libertad 1 x 1 Sportivo Ameliano (Apertura)



Libertad 1 x 1 Atlético-MG (Libertadores)



Libertad 2 x 0 Nacional (Clausura)



Libertad 2 x 1 Tigre (Sul-Americana)



Guaraní 0 x 3 Libertad (Clausura)



Tigre 0 x 1 Libertad (Sul-Americana)

Libertad como mandante:

Libertad 2 x 1 Trinidense (Apertura)



Libertad 1 x 0 Olimpia (Apertura)



Libertad 1 x 1 Sportivo Ameliano (Apertura)



Libertad 1 x 1 Atlético-MG (Libertadores)



Libertad 2 x 0 Nacional (Clausura)



Libertad 2 x 1 Tigre (Sul-Americana)

Confronto contras brasileiros

A partida diante do Fortaleza será o 46° confronto do Libertad contra equipes brasileiros. Em 45 partidas, por Copa Rio, Libertadores e Sul-Americana, soma 12 vitórias, 10 empates e 23 derrotas, com 34% de aproveitamento.

Em 2023, o clube paraguaio enfrentou Atlético-MG e Athletico-PR pela Libertadores, somando uma vitória, um empate e duas derrotas.

Elenco experiente

O Libertad conta com 12 atletas (44%) dos 27 do plantel acima dos 30 anos. A lista conta com o goleiro Martín Silva (40), os defensores Diego Viera (32), Luis Cardozo (34), Camilo Mayada (32) e Iván Piris (34), os meio-campistas William Mendieta (34), Cristian Riveros (40) e Hernesto Caballero (32) e os atacantes Lorenzo Melgarejo (32), Antonio Bareiro (34), Óscar Cardozo (40) e Roque Santa Cruz (41).

O setor ofensivo, que reúne os atletas mais experientes do elenco, é responsável por 33 dos 53 gols marcados do Libertad na temporada, equivalente a 62%. O artilheiro da equipe é Óscar Cardozo. Héctor Villalba, de 28 anos, é o atleta com mais participações, somando 18 no total (33%).

Veja lista de artilheiros do Libertad na temporada:

[ATA] — Óscar Cardozo (16 gols e 3 assistências)



[ATA] — Lorenzo Melgarejo (9 gols e 1 assistência)

[ATA] — Héctor Villalba (6 gols e 12 assistências)

[MEI] — Enso González (3 gols e 2 assistências)

[ATA] — Antonio Bareiro (2 gols)



[DEF] — Alexander Barboza (2 gols e 1 assistência)

[MEI] — Cristian Riveros (1 gol)

[MEI] — William Mendieta (1 gol e 1 assistência)

