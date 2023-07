Fortaleza segue sem conseguir virar uma partida na atual temporada

O Fortaleza saiu derrotado da Arena Castelão na tarde deste domingo, 16, pelo Cuiabá. Após sofrer o gol antes dos 20 minutos do primeiro tempo, o Leão tentou empatar e reverter o placar, mas não obteve sucesso.

Essa situação, inclusive, vem sendo frequente no Tricolor do Pici. Neste ano, o time ainda não conseguiu virar um jogo, ou seja, não venceu nenhuma partida que saiu atrás no placar. A última vez em que a equipe conquistou uma vitória de virada foi no dia 28 de setembro de 2022, quando bateu o Flamengo por 3 a 2, dentro de casa.

Leia Mais Caio e Galhardo levam o 3º cartão amarelo e desfalcam Fortaleza contra o Palmeiras

Fortaleza é a equipe da Série A com menos gols marcados no primeiro tempo dos jogos

Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza para o Cuiabá: "Não foi uma noite feliz"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante do clube rubro-negro, no entanto, a virada ocorreu dentro do próprio duelo. Isso porque o Leão abriu o placar aos 18 minutos e viu o time carioca reverter para 2 a 1. Depois, o Fortaleza empatou e virou, já nos acréscimos.

Se for puxar friamente como uma “virada”, o último triunfo dessa forma aconteceu há mais de um ano, no dia 22 de março de 2022. Na ocasião, o Tricolor saiu atrás contra o Atlético-BA e venceu por 5 a 1, em jogo da Copa do Nordeste.