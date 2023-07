Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza para o Cuiabá: "Não foi uma noite feliz"

O Fortaleza foi derrotado pela primeira vez na Arena Castelão na atual edição da Série A do Brasileiro. Na tarde deste domingo, 16, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu que “não foi uma noite feliz” para sua equipe, mas ressaltou as oportunidades criadas na segunda etapa.

“Não foi uma noite feliz. Cometemos um erro que pode acontecer. São erros que acontecem no futebol. E o adversário aproveitou essa situação. No primeiro tempo fizemos uma partida correta. Tentamos movimentar o adversário, mas ele estava sempre bem posicionado. Eles conseguiram esse gol que complicou a gente. No segundo tempo, as mudanças fizeram uma diferença no time enquanto a parte física e de criar situações de gol. No segundo tempo tivemos opções muito claras. Três chutes na trave, cabeçada de Pikachu.”

Além do resultado, o Fortaleza teve outra notícia ruim. O volante Caio Alexandre completou a série de três cartões amarelos e não irá encarar o Palmeiras na próxima rodada. Vojvoda relatou as opções que o time tem para ocupar a vaga em aberto e disse que vai analisar o que cada jogador pode entregar.

“Temos opções para o meio-campo. É verdade que perdemos o Hércules, mas temos opções, como por exemplo: Sasha, Zanocelo, incorporamos o Pedro Augusto, o Pochettino que também pode jogar por aí. Então temos que treinar, analisar bem o que cada jogador pode nos dar.”

O Fortaleza segue atento ao mercado da bola. O técnico argentino assumiu que o clube está procurando “alguma oportunidade” que possa ajudar. A posição de ponta pelo lado esquerda é uma das opções que Leão ainda pode reforçar.

“Nós estamos procurando alguma oportunidade que possa nos ajudar. Perdemos o Moisés, e essa posição pode ser uma opção. Mas também há outras opções, que em determinado momento desta janela surgiram oportunidades que o Fortaleza soube aproveitar.”

O assunto envolvendo as condições do gramado da Arena Castelão parece estar longe de ser encerrado. Vojvoda voltou a cobrar melhorias ao local, mas também evitou relacionar o resultado ruim ao campo da praça esportiva.

“Falei em outras coletivas para melhorar. O Castelão merece que melhore isso. O torcedor merece um estádio de primeiro nível, sim. Mas isso não é desculpa. Também ganhamos jogos com gramados ruins. Logicamente, isso não significa que não temos que melhorar (o gramado).”