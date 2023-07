Caio e Galhardo levam o 3º cartão amarelo e desfalcam Fortaleza contra o Palmeiras

O saldo negativo da derrota do Fortaleza por 1 a 0 contra o Cuiabá na tarde deste domingo, 16, na Arena Castelão, vai além dos três pontos deixados pelo caminho. Dois atletas considerados titulares absolutos completaram a sequência de cartões amarelos e cumprirão suspensão automática na 16ª rodada: Caio Alexandre e Thiago Galhardo.

Ao lado de Pedro Rocha, Tinga e Hércules, que estão no departamento médico, a dupla será desfalque no duelo diante do Palmeiras. As duas equipes se enfrentam no próximo sábado, 22, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Antes da partida contra o Dourado, seis jogadores do Leão estavam pendurados, mas apenas Caio e Galhardo foram advertidos com cartões. Zé Welison, Pikachu, Calebe e Guilherme seguem à disposição da comissão técnica.

A lista de atletas que estão no limite de cartões ganhou mais um nome após a derrota para o Cuiabá. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco foi punico pelo árbitro Yuri Elino Ferreira e, caso leve mais um amarelo, precisará cumprir suspensão automática.