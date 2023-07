Fortaleza é a equipe da Série A com menos gols marcados no primeiro tempo dos jogos

Na derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, na tarde deste domingo, 16, o Fortaleza não só saiu atrás no placar, como também terminou o primeiro tempo sem marcar pelo menos um gol pela 13ª vez na atual edição da Série A do Brasileiro. Ao lado do Internacional, o clube cearense é o que menos balançou as redes na competição nos primeiros 45 minutos.

Dos 16 gols feitos pelo Leão do Pici durante as 15 rodadas já disputadas, só três deles aconteceram antes do intervalo das partidas, equivalente a apenas 18,7% dos tentos da equipe tricolor na Série A.

A última vez que o Fortaleza superou a defesa adversária no primeiro tempo de uma partida da elite do futebol nacional foi no dia 20 de maio, na derrota por 2 a 1 para o América-MG, jogando fora de casa. Desde então, o time acumula oito partidas em sequência sem marcar na etapa inicial.

Um fator agravante é que, todas as quatro derrotas do Leão na competição aconteceram justamente em jogos que a equipe foi para o intervalo em desvantagem no placar. Os duelos foram contra o América-MG, Botafogo, Flamengo e Cuiabá. Apenas contra o Coelho o time cearense marcou gol na etapa inicial.