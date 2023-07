Mais de 40 mil torcedores estão garantidos para Fortaleza x Cuiabá

O Leão do Pici recebe o Dourado no próximo domingo, 16, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A

A Arena Castelão promete estar lotada no duelo entre Fortaleza e Cuiabá, neste domingo, 16, às 16 horas. Na parcial divulgada pelo Leão do Pici na tarde deste sábado, 15, 40.658 torcedores já garantiram presença no confronto válido pela 15ª rodada da Série A.

Das mais de 40 mil pessoas confirmadas no jogo, 25.462 são referentes aos sócios que realizaram o check-in, enquanto 15.196 são de torcedores que efetuaram a compra de ingressos. Ao todo, quatro setores já estão com entradas esgotadas: Bossa Nova, Premium, Inferior Sul e Especial.

Leia Mais "O segredo é a alma do negócio", comenta Boeck sobre mercado da bola do Fortaleza

Pedro Augusto é regularizado e está apto a estrear pelo Fortaleza

Adversário do Fortaleza, Cuiabá somou 62% dos pontos na Série A como visitante

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o confronto diante do Dourado, que pode levar o time cearense até o G4, o Tricolor do Pici realizou ações nas redes sociais para atrair o público. Uma das campanhas publicitárias foi com o atacante Thiago Galhardo, que se passou por um “corretor de imóveis” para convocar o torcedor leonino.