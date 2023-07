Adversário do Fortaleza, Cuiabá somou 62% dos pontos na Série A como visitante

No domingo, 16, o time tricolor terá que superar o bom histórico do Dourado como visitante na atual edição do certame

O Fortaleza terá mais um duelo importante diante da sua torcida neste domingo, 16. Na Arena Castelão, o Leão do Pici encara o Cuiabá às 16 horas, em jogo da 15ª rodada do Brasileirão 2023. Na partida, no entanto, o time tricolor terá que superar o bom histórico do Dourado como visitante na atual edição do certame.

Até o momento, a equipe do Mato-Grosso conquistou 62% dos seus pontos na Série A atuando longe dos seus domínios. No total, são dezesseis pontos, sendo dez como visitante e seis como mandante.

O time comandado por António Oliveira, inclusive, é dono da quinta melhor campanha fora de casa. Em sete partidas, o Dourado venceu três, empatou uma e perdeu outras três. São seis gols marcados e sete sofridos.

Na 14ª colocação, o Cuiabá almeja conquistar os três pontos diante do Fortaleza para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em caso de vitória, poderá abrir até oito pontos de distância para o Z-4.