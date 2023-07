"O segredo é a alma do negócio", comenta Boeck sobre mercado da bola do Fortaleza

Assessor executivo de futebol do Leão do Pici concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nesta sexta-feira, 14

Assessor executivo de futebol do Fortaleza, Marcelo Boeck concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nesta sexta-feira, 14, e comentou sobre o mercado da bola do Tricolor do Pici até o momento. Para ele, o clube se reforçou bem no início da temporada e, por isso, vem realizando apenas contratações pontuais na atual janela de transferências.

"Temos um plantel muito bom, qualificamos desde o início (do ano) e é por isso que temos conseguido estabilidade. Entendemos que nesse mercado agora temos que trazer apenas peças pontuais para posições pontuais", avaliou.

Até o momento, o Leão fortaleceu seu elenco com quatro novas peças: o zagueiro Tobias Figueiredo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o volante Pedro Augusto e o ponta Marinho. Apesar dos reforços já anunciados, o time segue em busca de mais nomes. Um dos jogadores no radar é o ponta-esquerda Imanol Machuca, do Union Santa Fé-ARG, de acordo com a imprensa argentina.

Diante dos rumores, Boeck ressaltou que todo jogador de qualidade interessa ao Fortaleza, mas preferiu não se aprofundar pois "o segredo é alma do negócio".

"Logicamente que todo jogador de qualidade nos chama atenção. Posso dizer que esses nomes que foram citados realmente estão numa lista de observação, mas o segredo é a alma do negócio. A gente trabalha muito calado, muito quieto", comentou Boeck.

Ao final, o dirigente ainda comentou acerca das próximas contratações e revelou que o clube segue em busca de mais um atleta para preencher uma lacuna no time.

"Creio que ainda vai chegar um jogador que vai acrescentar na qualidade que já existe no nosso plantel. São algumas lacunas que a gente teve que vender e que vai vir preenchimento para essa posição."