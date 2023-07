Pedro Augusto é regularizado e está apto a estrear pelo Fortaleza

Ex-Tondela/POR, jogador foi anunciado pelo Tricolor do Pici no último dia 13

Contratação mais recente do Fortaleza, o volante Pedro Augusto está apto a atuar pelo Tricolor do Pici. O jogador foi regularizado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira, 14 e, com isso, está autorizado a atuar pelo Leão.

Ex-atleta do Tondela, de Portugal, Pedro Augusto foi anunciado pelo Fortaleza na última quinta-feira, 13, com contrato até o final de 2024 e possibilidade de renovação por mais um ano. Ainda na quinta, o jogador conheceu a estrutura do clube e apareceu pela primeira vez com a camisa tricolor.

À TV Leão, canal oficial do clube, o jogador falou pela primeira vez como atleta leonino. Na oportunidade, o paulista de 26 anos falou sobre a estrutura da equipe e a felicidade de retornar ao futebol brasileiro após cinco anos.

“Tenho expectativa de fazer o meu melhor e ajudar o Fortaleza. Estou feliz em voltar (ao Brasil) e muito feliz por ser no Fortaleza (o retorno). Me surpreendeu a estrutura incrível, a equipe é boa e vem em uma fase boa", pontuou. (Com Victor Barros)