Thiago Galhardo vira corretor de imóveis em campanha publicitária do Fortaleza

Em campanha para o jogo diante do Cuiabá, pelo Brasileirão, o Fortaleza preparou uma convocação diferente para o torcedor tricolor. Através de um vídeo publicado pelo clube nas redes sociais, o atacante Thiago Galhardo foi corretor de imóveis por um dia.

Na gravação, o camisa 91 vestiu uma roupa séria e chamou o público para a partida de domingo, 16. Para convencer a torcida, o jogador ainda relembrou que os ingressos para o duelo estão sendo comercializados a partir de R$ 20.

"O marketing no futebol ainda utiliza pouco a sua principal estrela, que é o atleta. E nas poucas vezes em que aciona o jogador, sempre repete o mesmo formato, com campanhas motivacionais repletas de clichês e entrevistas pasteurizadas. Quando se tem um atleta carismático, que, além de apresentar alto rendimento em campo, também sabe se comunicar bem, é quase um dever do departamento de marketing de qualquer clube apresentar novas maneiras de impactar o torcedor. Temos sorte de ter vários atletas assim no elenco", comentou Marcel Pinheiro, Diretor de Marketing e Comunicação do Fortaleza.

Sétimo colocado na Série A, o Fortaleza está a três pontos do Flamengo, segundo colocado da tabela do Brasileirão. Contra o Cuiabá, na Arena Castelão, a expectativa é de mais de 40 mil torcedores presentes. A bola rola às 16 horas.