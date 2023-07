João Ricardo exalta momento defensivo do Fortaleza e projeta duelo contra o Cuiabá

O Fortaleza segue preparação para enfrentar o Cuiabá, no domingo, 16, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe vem de vitória na competição diante do Athletico Paranaense, também no Gigante da Boa Vista, por 1 a 0, no último domingo, 9.

O goleiro João Ricardo comentou sobre o jogo contra o Furacão e falou sobre a defesa tricolor, a segunda menos vazada do torneio: "Feliz com nossa entrega nesse jogo com o Athletico, nossa luta. Foi legal conquistar esses três pontos ao lado do nosso torcedor, acho que eles foram construindo com a gente a vitória. Contente também por mais uma vez mostrarmos nossa solidez defensiva, que começa lá na frente, com todos batalhando. Feliz com o momento e vamos seguir por mais”, disse.

Já projetando o próximo confronto, frente ao Dourado, o arqueiro ressaltou a importância da presença da torcida no Castelão: “Com certeza é mais uma batalha pela frente, de novo um jogo de muita disputa que temos que entrar ligados. Estamos trabalhando bem essa semana pois queremos uma arrancada na Série A. Contamos novamente com nosso torcedor nos apoiando em busca do resultado positivo”, pontuou

João foi contratado no início da temporada junto ao rival leonino, Ceará. No começo da sua trajetória, uma contusão acabou o deixando de fora por dois meses. Mesmo assim, o camisa um não demorou muito para virar unanimidade. Já são 20 jogos e o título do Campeonato Cearense.