Fortaleza divulga prazo de recuperação de João Ricardo; saiba detalhes

O camisa 1 do Tricolor do Pici pode ficar fora de combate por até dois meses. O atleta lesionou o músculo adutor da coxa esquerda durante treinamento no último sábado, 18

Desfalque na vitória do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Ferroviário na noite de domingo, 19, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, o goleiro João Ricardo lesionou o músculo adutor da coxa esquerda. Segundo divulgado pelo Tricolor, o prazo de recuperação do atleta é de seis a oito semanas.

A contusão do camisa 1 do Leão do Pici aconteceu no último sábado, 18, durante o treino de apronto para o segundo jogo da semifinal do estadual. Naquele mesmo dia, João Ricardo foi a um hospital realizar exames de imagem, que apontaram a lesão muscular. O atleta já está sob cuidados intensivos do Departamento Médico do Fortaleza.

Com a ausência do atleta por até dois meses, o Leão do Pici foi ao mercado e já acertou a contratação de um goleiro para ocupar a lacuna deixada. Maurício Kozlinski, ex-Guarani (SP), foi regularizado no BID da CBF e oficializado como reforço pelo Fortaleza nesta segunda-feira, 20. Ele chegará ainda hoje na capital cearense.

Portanto, os atletas à disposição de Juan Pablo Vojvoda para ocupar a meta leonina são: Fernando Miguel, Maurício Kozlinski e Kennedy.





