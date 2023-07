Fortaleza discute SAF em 1ª reunião aberta à torcida nesta quarta-feira, 12

O encontro acontece no auditório da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), às 19 horas

O Fortaleza promoverá, nesta quarta-feira, 12, o segundo encontro para esclarecimentos, dúvidas e apresentação do projeto da SAF no Fortaleza. O momento, que acontece às 19 horas, no auditório da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), será aberto para todos os membros do quadro social, público em geral e imprensa.

+ Fortaleza acerta contratação de volante Pedro Augusto, ex-Tondela/POR



Primeiro secretário do conselho deliberativo do clube, Eduardo de Salles frisou a importância da presença da torcida nesse momento de decisão do time. "A realização das Plenárias é uma oportunidade para o torcedor se aproximar de uma das decisões mais importantes do clube. Convidamos todos a estarem presentes na quarta e no domingo", acentuou ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Fortaleza promove troca de ingressos para jogo contra Cuiabá em ação de combate à fome

Fortaleza acerta contratação de volante Pedro Augusto, ex-Tondela/POR

Marinho agradece apoio da torcida em estreia pelo Fortaleza: "Foi demais!"

As reuniões plenárias de caráter não deliberativo, cujo tema é a criação da Sociedade Anônima do Futebol pelo Fortaleza, foram divididas em três datas. O primeiro encontro aconteceu no último dia 8, com exclusividade para conselheiros e sócios proprietários.

Nesta dinâmica inicial, o presidente do clube, Marcelo Paz, realizou uma apresentação focada em exemplos de constituição de empresas voltadas para o futebol não somente do Brasil, mas do mundo. A ideia da apresentação foi então chegar numa proposta de qual seria o melhor modelo para o Fortaleza, olhando para o presente, mas também para o futuro do time.

Em companhia do Conselho Deliberativo, o mandatário expôs, assim como fez no programa Esportes O POVO da última sexta-feira, que não pretende negociar o controle do clube e nem vender ações inicialmente.

Confira o endereço da plenária desta quarta-feira, 12:

Local: Auditório da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)



Endereço: Avenida Barão de Studart, nº 2917, bairro Dionísio Torres



Horário: 19 horas



Data: quarta-feira, 12 de julho



Última plenária será no domingo, 16



A terceira e última plenária ocorrerá no dia 16, às 10 horas, no auditório Blanchard Girão, da Arena Castelão, e também terá transmissão dos canais oficiais do clube. O momento será aberto ao público em geral, assim como o encontro desta quarta-feira, 12.