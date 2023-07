Fortaleza promove troca de ingressos para jogo contra Cuiabá em ação de combate à fome

Troca de alimentos por bilhetes acontecerá no Pici, na entrada da Avenida Fernandes Távora, 200, a partir das 9 horas desta quarta-feira, 12, com limite de dois tickets por pessoa

O Fortaleza promoverá ação de combate à fome em jogo da Série A do Brasileirão. A cada três quilos de alimentos não-perecíveis doados, o torcedor pode garantir um ingresso para a partida contra o Cuiabá. As equipes entram em campo no próximo domingo, 16, às 16 horas, na Arena Castelão.



Ao todo, dois mil ingressos estão disponíveis para o jogo diante do Dourado. O setor destinado é a arquibancada Superior Norte. A troca dos alimentos por bilhetes acontecerá no Pici, na entrada da Avenida Fernandes Távora, 200, a partir das 9 horas desta quarta-feira, 12. Há um limite de dois tickets por pessoa.



A ação é uma parceria entre o clube do Pici e o Sistema Fecomércio, por intermédio do Serviço Social do Comércio (Sesc). As doações serão destinadas ao Mesa Brasil Sesc, que há mais de duas décadas realiza trabalho de combate à fome e ao desperdício no Estado.



“Sabemos do dever social que um clube como o Fortaleza deve exercer perante a sociedade. Pensando nisso, decidimos jogar juntos nesse combate à fome e à insegurança alimentar, aproximando ainda mais aqueles que querem estar ao lado do Fortaleza em uma partida de suma importância na Série A, além de contribuir com uma pauta nobre”, ressalta Marcelo Paz, presidente do clube.



Na vitória contra o Athletico-PR, no último domingo, 9, o Fortaleza entrou em campo com camisas do Mesa Brasil Sesc com o intuito de incentivar as doações. A ação beneficiará mais de 700 instituições inscritas no Mesa Brasil Sesc.



“Este ano, vamos bater o recorde de quatro milhões de quilos de alimentos distribuídos, e os torcedores do Fortaleza são parceiros nesse desafio”, afirma Luiz Gastão, presidente do Sistema Fecomércio.



Conheça o Mesa Brasil Sesc

Reconhecido como o maior banco de alimentos do País, o Mesa Brasil contribui para a Atualmente, conta com 545 doadores cadastrados, composta principalmente por empresas, responsáveis por ações coletivas e solidárias.



Serviço



Partida: Fortaleza x Cuiabá , pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão

Data e horário: 16 de julho de 2023, às 16 horas

Ação: 3 kg de alimento = 1 Ingresso

Lote: 2 mil ingressos / jogo

Local de troca: Pici - Av. Fernandes Távora, 200, a partir das 9 horas desta quarta-feira, 12