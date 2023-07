Mais da metade do elenco do Fortaleza já ultrapassou limite de 7 jogos na Série A; veja lista

Sétimo colocado na tabela de classificação da Série A, o Fortaleza já tem uma certeza de que vai manter a base do seu elenco até o fim da competição nacional. Isso porque mais da metade do seu plantel já ultrapassou o limite de 7 jogos no certame.

Ao todo, 17 atletas bateram a marca estabelecida pela CBF, são eles: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, Zé Welison, Lucas Sasha. Pikachu, Pochettino, Calebe, Thiago Galhardo, Guilherme, Romero, Lucero e Romarinho. Com isso, não podem mais se transferir para outro clube da primeira divisão do futebol brasileiro.

Outros quatorze atletas ainda não atingiram o limite: os goleiros Fernando Miguel, Kozlinski e Bruno Guimarães, os laterais Dudu e Lucas Esteves, os zagueiros Benevenuto e Schappo, o volante Vinicius Zanocelo - esse com seis jogos -, os meias Sammuel, Amorim e Lucas Crispim e os atacantes Marinho e Pedro Rocha.

O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar não foi adicionado à lista por ser reforço da atual janela de transferências e por ainda não ter atuado pelo Leão. Os critérios também foram seguidos com o zagueiro Tobias Figueiredo.



Confira a quantidade de jogos de cada atleta na Série A:

João Ricardo - 9 jogos *

Fernando Miguel - 4 jogos

Kozlinski - 1 jogo

Bruno - 0

Tinga - 12 jogos *

Dudu - 2 jogos

Benevenuto - 3 jogos

Britez - 12 jogos *

Schappo - 0

Titi - 12 jogos *

Pacheco - 13 jogos *

Esteves - 0

Caio Alexandre - 14 jogos *

Hercules - 13 jogos *

Zé Welison - 7 jogos *

Sasha - 7 jogos *

Pikachu - 14 jogos *

Pochettino - 14 jogos *

Zanocelo - 6 jogos

Sammuel - 0

Amorim - 0

Calebe - 14 jogos*

Crispim - 4 jogos

Galhardo - 11 jogos*

Guilherme - 10 jogos*

Romero - 9 jogos *

Romarinho - 8 jogos *

Marinho - 1 jogo

Lucero - 10 jogos *

Pedro Rocha - 0

* = Jogadores que atingiram e/ou ultrapassaram 7 partidas