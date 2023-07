Fortaleza acerta contratação de volante Pedro Augusto, ex-Tondela/POR

O Leão do Pici está próximo de anunciar mais um reforço, desta vez para o meio-campo. Resta apenas a assinatura do contrato para concretizar a negociação com o volante de 26 anos

O Fortaleza segue se movimentando no mercado da bola para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda. Após oficializar a chegada do zagueiro Tobias Figueiredo, os cearenses acertaram a contratação do volante Pedro Augusto, de 26 anos, que estava no CD Tondela, de Portugal, apurou o Esportes O POVO.

Com o fim do vínculo com o clube português, o atleta brasileiro ficou livre no mercado depois do encerramento da temporada 2022/2023 e fechou em definitivo com o Tricolor. Resta apenas a assinatura do contrato para concretizar de vez a negociação entre as partes. O jogador, inclusive, já segue seu novo time nas redes sociais.



Pedro Augusto foi revelado pelo São Paulo, mas pouco atuou entre os profissionais do Tricolor. Ele logo se transferiu para o futebol português, onde atuou nas últimas cinco temporadas. Pelo CD Tondela, foram 110 jogos, cinco gols marcados e três assistências. No país, o volante também jogou pelo Louletano.

A contratação de um volante se fez ainda mais necessária após os resultados dos exames de Hércules, na segunda-feira, 10, que apontaram uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior, causado por uma entorse no joelho esquerdo durante a vitória sobre o Athletico, no domingo passado. O tempo de recuperação do jovem de 22 anos é de nove meses.

As opções de volantes para Vojvoda são: Caio Alexandre, Zé Welison, Lucas Sasha e Vinícius Zanocelo. O joven Kauan Rodrigues, comprado junto ao Goiás por R$ 2,4 milhões, também pode ser utilizado no setor e, inclusive, esteve no banco de reservas contra o Furacão.

