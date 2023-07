Fortaleza oficializa empréstimo de Ceballos ao Junior Barranquilla-COL

O zagueiro colombiano Brayan Ceballos não faz mais parte do elenco do Fortaleza. O Tricolor oficializou o empréstimo por um ano do defensor para o Junior Barranquilla, da Colômbia, com opção de compra. O vínculo do atleta com o Tricolor vai até o final de 2024.

O jogador foi adquirido pelo Leão do Pici no começo de 2022 junto ao Quindío-COL. Na época, o clube comprou 60% dos direitos econômicos de Ceballos.

Nesse período defendendo a camisa leonina, foram 47 jogos e um gol marcado. Além disso, foi campeão cearense por duas oportunidades e uma vez da Copa do Nordeste.