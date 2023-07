Marinho agradece apoio da torcida em estreia pelo Fortaleza: "Foi demais!"

O atacante foi um dos destaques do Leão na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo. Mais de 36 mil torcedores estiveram na Arena Castelão para acompanhar o Tricolor e a estreia do atacante

O atacante Marinho fez uma publicação em suas redes sociais agradecendo todo o apoio da torcida na partida contra o Athletico-PR, que marcou a estreia do atacante com a camisa do Tricolor do Pici.

No seu perfil do Instagram, Marinho postou um vídeo com imagens que alternam entre momentos dele em treinos no Centro de Excelência Alcides Santos e lances do jogo contra o Furacão, pelo qual atuou como titular. Na legenda, o atacante exaltou os mais de 36 mil tricolores que se fizeram presentes no Castelão.

“Nenhum lugar é alto pra quem quer voar. O Castelão lotado cantando os 90 minutos foi providencial para mais uma vitória do Leão do Pici! Agradecer demais o apoio de vocês até o fim, foi demais! Vamos pra cima, Leão!”, escreveu o jogador.