Com Amorim e Kauan Rodrigues, Fortaleza divulga elenco da Fares Lopes

Mesmo com a vaga já assegurada na Copa do Brasil 2024, o Fortaleza escolheu participar da Taça Fares Lopes 2023. O objetivo é dar rodagem aos jogadores do Sub-20. Dentre eles, dois atletas que treinam junto ao profissional: Amorim e Kauan Rodrigues.



Amorim já é conhecido pelo torcedor tricolor. O cearense se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e ganhou oportunidades com Vojvoda em dois jogos: contra Águia de Marabá (Copa do Brasil) e Estudiantes de Mérida-VEN (Copa Sul-Americana). No entanto, vem atuando de maneira mais incisiva pelas categorias de base, especialmente, no Campeonato Cearense Sub-20.

Kauan foi comprado junto ao Goiás, após ganhar visibilidade no time esmeraldino e foi relacionado no último confronto do Leão, na vitória diante do Athletico Paranaense por 1 a 0.

A estreia do escrete vermelho-azul-e-branco no torneio estadual será já nesta quarta-feira, 12, diante do Guarani de Juazeiro, no Estádio Presidente Vargas, às 15 horas.

Confira lista completa:

GOLEIROS:

Luiz Carlos (Luizão) - 19 anos

Carlos Brito - 20 anos

Khendran Andyel - 18 anos

Murilo D’angelo - 19 anos

ZAGUEIROS:

Kauã Eduardo - 20 anos

Geilson - 19 anos

Gabriel Barbosa - 18 anos

Samuel Brunhara - 18 anos

João Henrique - 20 anos

Murilo Santos - 19 anos

LATERAIS DIREITOS

Gustavo Nobre - 18 anos

Denzel Washington - 19 anos)

Breno Cunha - 19 anos)

LATERAIS ESQUERDOS

Riquelme - 19 anos

Guilherme Moura - 18 anos

Victor Diotti - 18 anos

VOLANTES:

João Victor (Fubá) - 20 anos

Brayan - 18 anos

Vinicius Vianna - 19 anos

João Neto - 18 anos

Fabrício Dias - 18 anos

MEIAS:

Alexsandro Amorim - 18 anos

Caio Dantas - 20 anos

Breno Alan - 19 anos

Kauan Rodrigues - 18 anos

ATACANTES:

Paulo Roberto - 18 anos

Wendel - 20 anos

Cauan Emanuel - 19 anos

Luan Santos - 18 anos

Iarley Gilberto - 20 anos

Landerson - 16 anos

TÉCNICO:

Léo Porto