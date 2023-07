Fortaleza tem 84% de aproveitamento como mandante em 2023; veja retrospecto

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda manteve a invencibilidade como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0 no domingo, 9, pela 14ª rodada. O triunfo conquistado diante do Furacão elevou os números do Tricolor do Pici atuando na Arena Castelão na temporada: o time tem 84% de aproveitamento disputando partidas em casa em 2023.

Das 47 partidas disputadas no ano, o Fortaleza atuou 25 vezes como mandante, entre Arena Castelão e Presidente Vargas, somando 20 vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe marcou 63 gols no período e sofreu 15.

Leia Mais Fortaleza anuncia contratação do zagueiro português Tobias Figueiredo, ex-Hull City-ING

Diretores do Sport e da Federação Pernambucana visitam dependências do Fortaleza

Após críticas de Vojvoda e Galhardo, Sesporte se manifesta sobre gramado do Castelão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Série A do Campeonato Brasileiro, são quatro vitórias e três empates em sete partidas. O clube volta a campo contra o Cuiabá no domingo, 16, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 15ª rodada, visando manter a invencibilidade como mandante na competição. Dos 23 pontos somados na elite do futebol brasileiro, 15 foram conquistados em solo cearense (65%).

Jogos do Fortaleza como mandante em 2023:

Fortaleza 2 x 0 Iguatu

Fortaleza 1 x 0 Caucaia

Fortaleza 2 x 0 Campinense

Fortaleza 1 x 0 Sergipe

Fortaleza 6 x 1 Atlético-CE

Fortaleza 3 x 0 CSA

Fortaleza 2 x 1 Náutico

Fortaleza 4 x 0 Deportivo Maldonado

Fortaleza 0 x 1 Cerro Porteño

Fortaleza 4 x 0 Ferroviário

Fortaleza 4 x 0 Ferroviário

Fortaleza 2 x 3 Ceará

Fortaleza 2 x 1 Ceará

Fortaleza 4 x 0 Palestino

Fortaleza 6 x 1 Águia de Marabá

Fortaleza 1 x 1 Internacional

Fortaleza 4 x 2 Fluminense

Fortaleza 6 x 1 Estudiantes de Mérida

Fortaleza 0 x 0 São Paulo

Fortaleza 3 x 2 San Lorenzo

Fortaleza 2 x 0 Vasco

Fortaleza 1 x 0 Palmeiras

Fortaleza 0 x 0 Bahia

Fortaleza 2 x 1 Atlético-MG

Fortaleza 1 x 0 Athletico-PR

Ingressos promocionais

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira, 11, ingressos promocionais para o duelo diante do Cuiabá. Mulheres pagarão meia-entrada no setor Superior Norte. Para sócio acompanhante, os valores variam entre R$ 10 e 50% nas superiores Norte e Sul. Os check-ins foram iniciados às 9h para conselheiros e sócios-propietários, às 11 horas para os planos Leão do Pici e Leão Kids, às 13 horas para Leão de Aço e às 15 horas para Leão Fiel, Interior e Leão da Galera.

Veja valores dos ingressos:

Inferior Norte e Sul: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Bossa Nova: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada)

Superior Central: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Superior Norte e Sul: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Especial: R$ 70 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Premium: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada)

Visitante: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)