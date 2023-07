Fortaleza é um dos três clubes invictos como mandante na Série A 2023

Tricolor do Pici está invicto jogando em casa no Brasileirão assim como o Botafogo e o Fluminense

O Fortaleza venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite deste domingo, 9, na Arena Castelão. A vitória não só assegurou o Leão na disputa por uma vaga no G6, mas também confirmou a boa campanha da equipe como mandante na Série A.

Após sete jogos disputados, o Tricolor do Pici soma quatro vitórias e três empates, com 10 gols feitos e apenas quatro sofridos. Ao lado do time de Vojvoda, apenas o líder Botafogo e o quarto colocado Fluminense estão sem perder jogando na condição de mandante no torneio.

Atualmente, o Tricolor do Pici ocupa a 7 colocação na tabela, com 23 pontos no geral. A equipe volta a campo no próximo domingo, 16, às 16 horas, diante do Cuiabá, novamente na Arena Castelão.

