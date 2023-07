Diretores do Sport e da Federação Pernambucana visitam dependências do Fortaleza

Dirigentes do Sport e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), conheceram, nesta segunda-feira, 10, o Centro de Excelência Alcides Santos. A ação foi promovida em conjunto pelo Conselho Deliberativo do Fortaleza e a Diretoria Executiva.

Na ocasião, se fizeram presentes Daniel de Paula Pessoa, Tahim Fontenele e Rubens Lima, dirigentes do tricolor. Além do primeiro secretário do conselho, Eduardo Salles. Já pelo Leão da Ilha, foram o vice-presidente André Fernandes, o representante do clube na FPF, Mário dos Anjos, e o diretor jurídico, Sílvio Neves.

Pela entidade, Pedro Lacerda se fez presente no Pici. De acordo com Eduardo Salles, o objetivo é fortalecer o esporte regional: “O intercâmbio entre clubes é peça importante para termos um futebol nordestino mais forte e desenvolvido, o que beneficia todos os clubes da região, inclusive o Fortaleza